لمرضى القلب.. ابتعد عن هذه المشروبات فوراًّ فقد تكون قاتلة

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تعتبر حماية نفسك من أمراض القلب مهمة صعبة في عالم اليوم، و تشكل العادات الغذائية غير الصحية خطرًا كبيرًا على صحة قلبك بشكل عام، قلبنا معرض بشكل كبير للتلف ليس فقط من الأطعمة ولكن المشروبات أيضًا، وهناك بعض المشروبات التي قد تشكل خطر كبير على قلوبنا.

ويحذر الخبراء من تناول بعض المشروبات لإنها قد تكون سبب في الإصابة بالنوبات القلبية، وفي هذا الصدد نقدم لك المشروبات المضرة بقلبك، وذلك بحسب موقع ndtv.

عصائر الفواكه

تبدو عصائر الفاكهة صحية، حيث قد تشعر أن شرب كوب من عصير الفاكهة هو وسيلة لإضافة بعض الفيتامينات والمعادن إلى نظامك الغذائي بطريقة أسرع وأكثر ملاءمة، ومن المفارقات أن هذا ليس هو الحال، بدلاً من ذلك ، تقوم فقط بإضافة كميات وفيرة من السكر إلى جسمك.

وعصائر الفاكهة منخفضة من حيث الألياف ، وتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر، و من المؤكد أنه من الممتع تناول كوب من عصير البرتقال البارد ولكن ليس بأي حال من الأحوال صحيًا لقلبك، إنها تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم وتظهر الأبحاث أن مثل هذه المشروبات السكرية تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى كل من الرجال والنساء.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية هي واحدة من أسوأ المشروبات لقلبك، و تحتوي زجاجة واحدة من الصودا على أكثر من احتياجاتك اليومية من السكر، و وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الصودا معرضون بنسبة 20٪ لخطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب ، فإن المشروبات الغازية فأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى مرضى القلب.

مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة لا يمكن أن تفعل شيئًا سوى الضرر، ويؤدي تجاوز المدخول الموصى به أو المطلوب من الكافيين إلى تدهور الصحة العامة، يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

ويقول اختصاصي التغذية الدكتور فاسوندهارا سينج: «المشروبات الصحية لمرضى القلب هي اللبن الرائب (حلو أو مالح) ولكن على المرء أن يرى ما إذا كان المريض مصابًا بمرض السكري أم لا، وفوق ذلك هو يعاني من ارتفاع ضغط الدم، إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن اللبن العادي سيكون جيدًا، ومن المشروبات الصحية الأخرى ماء جوز الهند وخلاصة عصير الفاكهة في المنزل