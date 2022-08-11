قد تدمر القلب في لحظات ..خبيرة تغذية توضح مخاطر الموز على عضلة القلب

الخميس 11 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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⁩ من منا لا يعشق فاكهه الموز اللذيذة، ولكن ظهرت خبيرة التغذية، كريستينا بلوتنيكوفا لتشير بأن الموز قد يكون سبب في التأثير سلبيا على عضلة القلب.

وقالت كريستينا «ان الموز يمكن أن يسبب اضطرابًا في عضلة القلب، كما أنه يؤذي الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية، و لا ينصح بتناول الموز على معدة فارغة»، وذلك بحسب موقع سبوتنك.

وأشارت إلى أنه يؤثر على توازن البوتاسيوم والمغنيسيوم في الجسم ويمكن أن يسبب اضطراب عضلة القلب،

كما أوضحت أن الموز يزيد لزوجة الدم، لذلك يُمنع الناس من تناول الطعام بعد النوبات القلبية والمصابين بالتهاب الوريد الخثاري، حسب موقع «أورا». وقالت كريستينا: «نظرًا لارتفاع نسبة السكر، يجب على مرضى السكر تناوله بحذر، كما يجب إعطاؤه للأطفال بحذر بسبب الخطر الضئيل ولكن الموجود لتطوير تفاعلات الحساسية».

بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الموز للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي