تحذير من قلب عدن يتحدث عن انهيار العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية ونفاذ المخزون الغذائي

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حذرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، من مخاطر بدء تناقص المخزون الغذائي من السلع والمواد الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم أعضاء الغرفة التجارية وممثلي البيوت التجارية والشركات وكبار التجار.
وناقش الاجتماع الاوضاع التي تعيشها البلاد جراء ارتفاع اسعار العملات، وهبوط قيمة العملة الوطنية، في ظل غياب دور السلطات والمعالجات الحقيقة التي تراعي وضع التجار والاشكالية التي يعانوها جراء الارتفاع لأسعار العملات الاجنبية.
وأشار ابوبكر باعبيد نائب رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، إلى خطورة بدء تناقص المخزون الغذائي من السلع والمواد الغذائية الاخرى.
وقال إن القطاع الخاص ليس بمنأى عن كل ما يجري بل يعاني هو الاخر من ارتفاع اسعار السلع عالميا وهبوط قيمة العملة الوطنية، وارتفاع اسعار العملات الاجنبية، وما يتعرض له التجار من ابتزاز وتعسفات خلال مرحلة نقل بضاعتهم من الميناء وحتى أخر نقطة ما ادى الى عزوف كثير من اصحاب رأس المال الوطني من الاستثمار داخل اليمن، والانتقال للاستثمار بدول اخرى.
وطالب نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية محمود السعدي، رجال المال والاعمال والبيوت التجارية، الى تقديم رؤية اقتصادية تساعد وتساهم في معالجة الاشكالية القائمة حاليا في البلاد.