العدوان الإماراتي على شبوة..قوات الجيش والأمن تصدر بياناً هاماً - حمّلت مجلس الرئاسة والحكومة المسؤولية وهذا ما دعت إليه أحرار الشعب اليمني

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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اصدرت قوات الجيش والأمن في محافظة شبوة اليوم الاربعاء بياناً هاماً بشأن العدوان الإماراتي وادواته ضد رجال الجيش والأمن وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن شبوة وأهلها.

واوضحت قوات الجيش والأمن في محافظة شبوة في بيان لها وصل "مأرب برس" نسخة منه بان قواتها تعرضت لإبادة جماعية وعدوان غادر بضربات من سلاح الطيران الاماراتي ادى لاستشهاد عدد كبير من قواتها التي كسرت شوكة الانقلاب الحوثي وحررت محافظة شبوة ووفرت لابناءها الامن والامان وصيانة حقوقهم وكرامتهم.

وتابعت في بيانها بالقول :لقد نفذ الطيران الاماراتي منذ فجر اليوم والى هذه اللحظة عشرات الضربات الجوية التي استهدفت رجال الجيش والأمن وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن شبوة وأهلها من العصابات التي استقدمها عوض ابن الوزير من الخارج لقتال أهل شبوة ونهب ممتلكاتهم واستباحة حقوقهم ولقد نفذت تلك العصابات وبغطاء جوي من الطيران الامارتي كل جرائم القتل والنهب والسلب والاعتداء على الآمنين وأمام هذه الجرائم الشنيعة"

وحملت قوات الجيش والأمن في محافظة شبوة مجلس الرئاسة والحكومة اليمنية مسولية تسليم قرار البلد لقوى اجنبية استباحت كرامة وسيادة اليمنيين وقامت بتاميم الموانئ والجزر اليمنية لصالح الامارات العربية والسيطرة على موارد البلاد وافقار اليمنيين ليعانوا الجوع والتشرد.

وطالب البيان كل احرار اليمن لرص صفوفهم ضد الانقلاب والمليشيات الحوثية الذي تسببت باستقدام الاجنبي لاستباحة كرامة ومقدرات اليمن.

واختتمت بيانها بالقول :نهيب بجميع احرار اليمن ببدء التنسيق والتشاور للخروج بصيغة عملية لمقاومة الحوثي والمحتل الاماراتي ومن وفر له الغطاء والدعم والاسناد.

مأرب برس يعيد نشر نص البيان

(بيان هام من قوات الجيش والأمن في شبوة)

يا أبناء شبوة وكل أحرار اليمن

في جريمة حرب وإبادة جماعية تعرضت قوات الجيش والأمن لعدوان غادر بضربات من سلاح الطيران الاماراتي ادى لاستشهاد عدد كبير من قوات الجيش والامن التي كسرت شوكة الانقلاب الحوثي وحررت محافظة شبوة ووفرت لابناءها الامن والامان وصيانة حقوقهم وكرامتهم فقد نفذ الطيران الاماراتي منذ فجر اليوم والى هذه اللحظة عشرات الضربات الجوية التي استهدفت رجال الجيش والأمن وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن شبوة وأهلها من العصابات التي استقدمها عوض ابن الوزير من خارج لقتال أهل شبوة ونهب ممتلكاتهم واستباحة حقوقهم

ولقد نفذت تلك العصابات وبغطاء جوي من الطيران الامارتي كل جرائم القتل والنهب والسلب والاعتداء على الآمنين وأمام هذه الجرائم الشنيعة فإنا نحمل مجلس الرئاسة والحكومة اليمنية مسولية تسليم قرار البلد لقوى اجنبية استباحت كرامة وسيادة اليمنيين

وقامت بتاميم الموانئ والجزر اليمنية لصالح الامارات العربية

والسيطرة على موارد البلاد وافقار اليمنيين ليعانوا الجوع والتشرد

ان مايقوم به مجلس الرئاسة من تحوله الى غطاء للعدوان الخارجي واصبح قفاز بيد المشروع الانفصالي يحتم على جميع احرار اليمن في كل مكان

النضال بكافة اشكاله لتحرير اليمن من كافة اشكال التدخل والارتهان للاجنبي كما ندعو كل احرار اليمن لرص صفوفهم ضد الانقلاب والمليشيات الحوثية الذي تسببت باستقدام الاجنبي لاستباحة كرامة ومقدرات اليمن .

كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالوقوف أمام هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جراىم حرب وابادة

ونهيب بجميع احرار اليمن ببدء التنسيق والتشاور للخروج بصيغة عملية لمقاومة الحوثي والمحتل الاماراتي ومن وفر له الغطاء والدعم والاسناد

عاشت شبوة واليمن حرة ابية .

صادر عن قوات الجيش والأمن بمحافظة #شبوة

الأربعاء 10 اغسطس 2022

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