الإدارة الأمريكية تعلن موقفها من أحداث محافظة شبوة

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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بجهود المجلس الرئاسي، الهادفة لتهدئة الأوضاع العسكرية بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
جاء ذلك في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية لدى اليمن، على موقع تويتر، أكدت فيها ترحيب سفير أمريكا لدى اليمن، ستيفن فاجن، بجهور رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي والمجلس الرئاسي لتهدئة الأوضاع في شبوة.
وأوضح السفير "فاجن" أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن العنف الذي تشهده محافظة شبوة.
وفي وقت سابق، تمكنت مليشيا الإنتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، من السيطرة على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، بعد تدخل الطيران المسير الإماراتي، وشن غارات مكثفة على مواقع قوات الجيش والأمن.
ومنذ مساء الإثنين، اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش والأمن وبين مليشيا الإنقتالي عقب هجوم وكمين مسلح استهدف قائد قوات التدخل السريع بمحور عتق "لشقم الباراسي العولقي" وشهدت المدينة شلل تام في الحركة وحالة من الرعب في أوساط المدنيين الذين قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأيام الماضية.