العرادة يسلم بيان الحكومة اليمنية بشأن تمديد الهدنة للخارجية الموريتانية

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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التقى سفير اليمن في نواكشوط سالم العرادة مع امين عام وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية العالية بنت منكوس لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض السفير مستجدات الأحداث على الساحة اليمنية، وماتقوم به مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من خروقات مستمرة للهدنة وعدم التزامها بالتعهدات والاتفاقات التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما قام بتسليم بيان الحكومة اليمنية بشأن تمديد الهدنة. من جانبه رحبت الأمنية العامة لوزارة الخارجية الموريتانية ببيان الحكومة اليمنية، مؤكدة موقف موريتانيا الثابت ودعمها للشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي.