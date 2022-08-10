عاجل: مصادر خاصة تكشف حقيقة اللجنة الرئاسية الخاصة بشبوة وتوضح بشأن وصول وزيري الدفاع والداخلية

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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كذبت مصادر عسكرية خاصة، اليوم الاربعاء الاخبار التي تحدثت عن وصول وزيري الدفاع والداخلية امس الى شبوة لاحتواء الوضع هناك.

واكدت المصادر لمأرب برس ان وزير الدفاع الداعري ووزير الداخلية حيدلت وصلا بعد عصر اليوم الاربعاء الى عتق عاصمة محافظة شبوة.

وفيما نفت المصادر وصول الوزيرين امس الثلاثاء، اشارت الى ان وصولهما بعد عصر اليوم جاء بعد استكمال مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات السيطرة على غالبية مؤسسات الدولة ومعسكراتها في شبوة، بعد تدخل من الطيران المسير التابع لابوظبي.

وكانت تقارير اعلامية افادت بوصول لجنة رئاسية الى شبوة امس الثلاثاء وقالت انها الجهود التي تقودها اللجنة الرئاسية (وزيرا الدفاع والداخلية) فشلت بتهدئة الأوضاع الميدانية، وإيقاف المواجهات التي اشتعلت من جديد.

هذا وظهر وزيرا الداخلية والدفاع في المكلا اليوم الى جانب محافظ حضرموت، تزامنا ةع سيطرة القوات الموالية للإمارات على عتق عاصمة محافظة شبوة.