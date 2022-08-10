حصيلة بضحايا الأمطار والسيول في 4 محافظات وصور تكشف حجم الضرر في منازل صنعاء القديمة.. شاهد

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أفادت مصادر محلية بوفاة سبعة عشر شخصا على الأقل وإصابة آخرين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظات صنعاء وحجة وذمار ومأرب امس الثلاثاء.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر قوله، إن السيول والأمطار تسببت في تهدم عدد كبير من المنازل والمباني الطينية في صنعاء القديمة، وانسداد قنوات تصريف السيول.
وأضاف المصدر أن ثلاثة أشخاص توفوا وأصيب ستة عشر آخرون في صنعاء، بينهم طفلتان توفيتا وأصيبت الأم في منطقة وادي أحمد، بعد سقوط خزان مياه في سطح المنزل عليهم، فيما توفي شاب في العشرينات بمديرية معين غرب صنعاء.
كما توفي ثلاثة أطفال وأصيب اثنان آخران في منطقة بني علي بمديرية وصاب بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، وذلك بعد سقوط سقف المنزل عليهم أثناء النوم، بسبب الأمطار.
وأبلغت مصادر محلية في محافظة حجة بأن طفلين من أسرة واحدة توفيا غرقا في السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.
كما أكد تقرير حكومي وفاة ثلاثة نازحين وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى عدد من المفقودين في محافظة مأرب.
وتضاعف عدد الضحايا جراء الأمطار والسيول، خلال اليومين الماضيين، بعد أن استمر هطول الأمطار على عدد من المحافظات.