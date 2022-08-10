تجاوزت الـ51 درجة..مدينة عربية تسجل أعلى حرارة في العالم

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وسط موجة الحر الشديد التي يشهدها العالم حاليا، سجلت مدينة عربية أعلى درجة حرارة على الأرض، وفق الموقع المتخصص "eldoradoweather".

وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد تجاوزت درجة الحرارة عتبة الـ51 درجة مئوية في مدينة البصرة العراقية بجنوب العراق، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض.

وجاءت أعلى 10 درجات حرارة في العالم وفقا للموقع، كالآتي:

" 1- مطار البصرة الدولي (العراق): 51.8 درجة مئوية.

2- الأهواز (إيران): 51.6 درجة مئوية.

3- صافي أباد دزفول (إيران): 51.6 درجة مئوية.

4- عبادان (إيران): 51.5 درجة مئوية.

5- العبدلي (الكويت): 51.1 درجة مئوية.

6- البصرة - الحسين (العراق): 51 درجة مئوية.

7- العميدية (إيران):51 درجة مئوية.

8- الصابرية (الكويت): 50.5 درجة مئوية.

9- الفاو (العراق): 50.2 درجة مئوية.

10- الجهراء (الكويت): 50.2 درجة مئوية