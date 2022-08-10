توجيهات جديدة لرئيس الحكومة معين عبدالملك

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وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاربعاء السلطة المحلية في محافظة حضرموت بالتركيز على المشاريع ذات الأولوية خاصة في الجوانب الخدمية خاصة ما يتصل بتحسين خدمة الكهرباء والمياه.
ونوه بالنموذج المتميز الذي تقدمه محافظة حضرموت في الجوانب الخدمية والتنموية بفضل تكاتف واستشعار أبنائها لدورهم في البناء والاستقرار والتنمية،وفق وكالة سبأ.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية الجديدة بمحافظة حضرموت لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، التي تمس حياتهم ومعيشتهم اليومية، واستكمال وتنفيذ مشاريع خدمية للدفع بعجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي، اجراه مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، على خطة السلطة المحلية لمواصلة الجهود في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين ومعالجة اية تحديات، والدعم الحكومي المطلوب لإسناد هذه الجهود.. مشيرا الى أن ثقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كبيرة بقيادة المحافظة الجديد في تعزيز الاستقرار والتنمية.
بدوره، عبر محافظ حضرموت، عن تقديره لثقة رئيس الوزراء ومتابعته المستمرة ودعمه للسلطة المحلية في القيام بواجباتها ومهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين.
واكد الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.