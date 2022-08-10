بجوائز تقدر بـ100 مليون دولار.. الكاف يطلق بطولة جديدة

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 35

بجوائز تقدر بـ100 مليون دولار.. أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، عن إطلاق دوري السوبر الإفريقي الجديد الذي يضم 24 ناديا، بهدف إحداث ثورة في كرة القدم الإفريقية ويصبح أفضل منافساتها.

وقال موتسيبي خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أروشا بتنزانيا، اليوم الأربعاء، إن الجوائز المالية للدوري الجديد تبلغ 100 مليون دولار (أضخم بخمس مرات من دوري أبطال إفريقيا الحالي)، وأن كل الفرق المشاركة في الموسم الأول للدوري الجديد ستحصل على 2.5 مليون دولار في البداية للمساعدة في تمويل استعداداتها ومشاركتها. ومن المقرر أن تبدأ المنافسة في أغسطس 2023 وتحظى بدعم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على عكس دوري السوبر الأوروبي المحكوم عليه بالفشل العام الماضي.

ولم يقدم موتسيبي تفاصيل محددة عن مصادر تمويل الدوري الإفريقي الجديد مع مواجهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صعوبات مالية، لكنه أعلن الشهر الماضي أن "الكاف" تلقى عروضا ضخمة من مستثمرين وجهات راعية للدوري، لكنه لم يعلن عن أسماء محددة.

ومن المقرر أن يشهد دوري السوبر الإفريقي مشاركة 24 ناديا يخوضون 197 مباراة على مدار 10 أشهر، ما بين أغسطس، ومايو من العام المقبل. وتقسم الأندية الـ24 على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة: مجموعة شمال إفريقيا – غرب ووسط إفريقيا – مجموعة شرق وجنوب إفريقيا.

وتقام المباريات في دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب، أي أن كل فريق سيخوض 14 مباراة، وتتأهل أول 5 فرق من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز سادس من بين المجموعات الثلاث، للمنافسة في دور الـ16.

بينما تخوض الفرق الـ8 التي لم تتأهل دوري جديد خاص بها للبقاء في الموسم التالي من المسابقة ويهبط آخر فريقين لكأس أبطال إفريقيا. وبدءا من دور الـ16 وحتى نصف النهائي ستقام جميع المباريات بنظام الذهاب والإياب، بينما سيقام النهائي من مباراة واحدة