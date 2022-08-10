بيان للانتقالي بشأن شبوة والامارات تتدخل لانقاذ المليشيات التابعة لها

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن المتحدث باسم ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات علي الكثيري، دعم المجلس الكامل "لكافة الإجراءات التي أعلن عنها محافظ محافظة شبوه رئيس اللجنة الأمنية، بما في ذلك محاسبة المتورطين في هذا الانقلاب وإحالتهم للمحاكمة على خيانتهم للشرف العسكري، وتمردهم على قيادتهم" حد قوله.

ووصف في بيان مقتضب نشره موقع المجلس ظهر الأربعاء، ما يجري في محافظة شبوة بأنه تمرد عسكري على قيادة السلطة المحلية في المحافظة، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وكان محافظ شبوة عوض الوزير اعلن، صباح اليوم الأربعاء، عن عملية عسكرية قال إنها تهدف لفرض الأمن في المحافظة، وذلك بعد أيام من حشده قوات من العمالقة ودفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لقتال قوات الجيش والأمن بالمحافظة.

وقال عوض الوزير في بيان، إنه استنفد كل الطـرق السلمية فـي التعامل مع التمرد والانقلاب الغاشم"، واتهم من وصفها بـ "بعـض الفئات" باستخدام "القوة والعنف وخلق الفوضى وزرع الفتنة والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني ومخالفة كافة القرارات والقوانين المعمول بها في هذه المحافظة".

وشهدت مدينة عتق الليلة الماضية اشتباكات هي الأعنف تبادل فيها الجيش والأمن من جهة والقوات المدعومة من الإمارات والساعية لانفصال الجنوب من جهة أخرى النار بمختلف الأسلحة، وحققت فيها القوات الحكومية تقدماً ملحوظاً قبل أن يتدخل سلاح الجو الإماراتي لصالح المليشيات الموالية للامارات.