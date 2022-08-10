توجيهات جديدة لرئيس الحكومة معين عبدالملك بجوائز تقدر بـ100 مليون دولار.. الكاف يطلق بطولة جديدة بيان للانتقالي بشأن شبوة والامارات تتدخل لانقاذ المليشيات التابعة لها أربعة أعضاء في المجلس الرئاسي رفضوا اقالة محافظ شبوة العولقي.. تفاصيل اجتماع ساخن عاجل: تدخل سافر للطيران الاماراتي في شبوة والمحافظ الموالي لابوظبي يعلن الحرب على الجيش والأمن.. آخر المستجدات العلماء يكشفون لأول مرة قدرة الجراد على شم السرطان والمساعدة في إنقاذ الأرواح تحذيرات غير مسبوقة… تيار رياح شمسية غير متوقع يضرب الأرض بسرعة 600 كم في الثانية الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري أوردغان يفاجئ دول الجوار ويعلن تدشين أكبر سفينة تركية للتنقيب عن الطاقة بالمتوسط بعد انقطاع كامل.. عودة الخدمة تدريجياً على تويتر
كشفت مصادر رئاسية مطلعة ان الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الرئاسي،امس الاول، للوقوف على التطورات الجارية في شبوة شهد نقاشا ساخنا لاحتواء الوضع هناك.
وكان من بين ما طرح اقالة محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي ، المتهم بافتعال الفتنة بالمحافظة منذ قدومه من دولة الامارات وتعيينه محافظا بدلا عن المحافظ السابق بن عديو.
ووفق المصادر صوت عضو مجلس الرئاسة عبدالله العليمي واصر على إقالة المحافظ بن الوزير، فيما صوت كلا من عيدروس الزبيدي، وأبوزرعة المحرمي، وطارق صالح، وفرج البحسني على بقائه، وتحفظ النائبان، العرادة ومجلي.
وكان الرئاسي قد خرج بعد الاجتماع بقرارات اطاحت بثلاثة قادة عسكريين من القوات الحكومية وواحد من مليشيات دفاع شبوة، غير ان الاشتباكات استمرت وزادت وتيرتها اليوم الاربعاء ،حيث تدخل الطيران المسير الاماراتي،بعد ان كانت موازين المعركة رجحت الكفة لصالح القوات الحكومية.
وفشلت الجهود التي تقودها اللجنة الرئاسية (وزيرا الدفاع والداخلية) حتى اللحظة بتهدئة الأوضاع الميدانية، وإيقاف المواجهات التي اشتعلت من جديد.