أربعة أعضاء في المجلس الرئاسي رفضوا اقالة محافظ شبوة العولقي.. تفاصيل اجتماع ساخن

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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كشفت مصادر رئاسية مطلعة ان الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الرئاسي،امس الاول، للوقوف على التطورات الجارية في شبوة شهد نقاشا ساخنا لاحتواء الوضع هناك.

وكان من بين ما طرح اقالة محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي ، المتهم بافتعال الفتنة بالمحافظة منذ قدومه من دولة الامارات وتعيينه محافظا بدلا عن المحافظ السابق بن عديو.

ووفق المصادر صوت عضو مجلس الرئاسة عبدالله العليمي واصر على إقالة المحافظ بن الوزير، فيما صوت كلا من عيدروس الزبيدي، وأبوزرعة المحرمي، وطارق صالح، وفرج البحسني على بقائه، وتحفظ النائبان، العرادة ومجلي.

وكان الرئاسي قد خرج بعد الاجتماع بقرارات اطاحت بثلاثة قادة عسكريين من القوات الحكومية وواحد من مليشيات دفاع شبوة، غير ان الاشتباكات استمرت وزادت وتيرتها اليوم الاربعاء ،حيث تدخل الطيران المسير الاماراتي،بعد ان كانت موازين المعركة رجحت الكفة لصالح القوات الحكومية.

وفشلت الجهود التي تقودها اللجنة الرئاسية (وزيرا الدفاع والداخلية) حتى اللحظة بتهدئة الأوضاع الميدانية، وإيقاف المواجهات التي اشتعلت من جديد.