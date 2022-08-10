عاجل: تدخل سافر للطيران الاماراتي في شبوة والمحافظ الموالي لابوظبي يعلن الحرب على الجيش والأمن.. آخر المستجدات

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واصل محافظ شبوة الموالي للامارات،عوض بن الوزير العولقي، تمرده باعلان عملية عسكرية جديدة ضد الجيش والأمن.
ودخل الطيران الاماراتي المسير في خط المعركة وقصف مواقع للقوات الحكومية في عتق، في محاولة لتغيير سير المعركة لصالح المليشيات، اليوم الاربعاء.
وكانت قوات الجيش والأمن حققت تقدم ميداني في عدد من أحياء وشوارع عتق في الوقت الذي تراجعت القوات التابعة للمجلس الانتقالي ما دفع الطيران المسير الإماراتي للتدخل وشن العديد من الغارات الجوية،وفق مصادر مأرب برس.
وشنت الطائرات المسيرة الاماراتية أكثر من 30 غارة على عتق بمحافظة شبوة خلال الساعة الماضية، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وكانت قوات الجيش والأمن قد اقتربت من السيطرة على مبنى المحافظة غير أن الطيران المسير تدخل وشن غارات جوية بمحيط مقر السلطة المحلية وأخرى في معسكر النجدة، سقط على اثرها قتلى وجرحى، الا أن تلك الغارات لم تغير في مسار السيطرة الميدانية على الأرض.
واشتددت المواجهات في مطار عتق ومحيط معسكر الشهداء وقصف الطيران المسير الإماراتي معسكر النجدة.
واقتحمت المليشيات الموالية للامارات منزل العميد لعكب في عتق.
وتضررت منازل وممتلكات مواطنين في مدينة عتق بعد تعرضها لإطلاق نار وقذائف عشوائية من قبل ما يسمى قوات "دفاع شبوة" المدعومة من الامارات.
والتزم المجلس الرئاسي الصمت، حتى الان، ولم يصدر اي تعليق على التطورات الاخيرة في شبوة.
في سياق متصل دعت قبائل شبوة لاجتماع طارىء في مفرق الصعيد لحماية عاصمتهم عتق من عبث قوات قادمة من خارج المحافظة في اشارة لمليشيات الانتقالي.