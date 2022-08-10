بعد انقطاع كامل.. عودة الخدمة تدريجياً على تويتر

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أعلن موقع التدوين المصغر تويتر Twitter، أن خدمات المنصة عادت إلى العمل بشكل تدريجي، بعد انقطاع كبير اليوم الثلاثاء، منع آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي.
وكان تعرض موقع «تويتر» لعطل فني لدى بعض المستخدمين، اليوم.
وقالت شركة «تويتر» على حسابها الرسمي منذ قليل: «ربما لا يتم تحميل Twitter عند بعض المستخدمين..
نحن نعمل على إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن».
ووفقا لموقع «downdetector»، تشير تقارير المستخدم إلى وجود مشاكل في تويتر، عبر العديد من الأجهزة والمنصات، بما في ذلك أجهزة iPhone أو Android أو Windows Phone وأجهزة الكمبيوتر (سطح المكتب