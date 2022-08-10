تعرف على سبب انقطاع خدمات جوجل بجميع أنحاء العالم

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 260

تسبب حادث كهربائي في أحد مراكز البيانات في أمريكا بإصابة العديد من الموظفين بصدمات خطيرة، ومن المحتمل أيضًا أن يكون مرتبطًا بانقطاع خدمات جوجل في جميع أنحاء العالم اليوم.

وقع الحادث قبل منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي لأمريكا في مركز بيانات شركة "جوجل" في منطقة كاونسيل بلافز بولاية آيوا الأمريكية.

وبحسب موقع "computing"، حدثت المشكلة أثناء عمل فنيين متخصصين بالكهرباء في محطة فرعية بالقرب من أبنية مركز البيانات.

وفقا لـ"KETV Omaha"، تم نقل ثلاثة جرحى إلى مركز نبراسكا الطبي في حالة خطيرة نتيجة حدوث انفجار.

وبدوره، نشر حساب على "تويتر"، بيانات زعم فيها أنه مسح حركة الشرطة وإدارة الإطفاء، نوه من خلالها إلى أن العديد من الأشخاص أصيبوا بحروق.

وقال المتحدث باسم شركة "Google": "نحن على علم بحادث كهربائي وقع اليوم في مركز بيانات Google في كاونسيل بلافز بولاية آيوا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص في الموقع يتلقون العلاج الآن".

وأضاف المتحدث: "صحة وسلامة جميع العمال هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل عن كثب مع الشركاء والسلطات المحلية لإجراء تحقيق شامل في الوضع وتقديم المساعدة حسب الحاجة".

وفقا لبعض التقارير، حدث الانفجار بسبب حدوث شرارة تسببت في انخفاض خدمات (Google) على مستوى العالم.

وفي صباح يوم الثلاثاء، حدث انقطاع كبير في عدد من خدمات (جوجل)، بما في ذلك عمليات البحث وغيرها، في جميع أنحاء العالم