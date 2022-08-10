قرار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وقف استيراد الفحم الروسي يدخل حيز التنفيذ

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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دخل قرار حظر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا استيراد الفحم الروسي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، كجزء من العقوبات التي تهدف لـ"الإضرار بالاقتصاد الروسي".

وستتوقف المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استيراد الفحم الروسي اعتبارا من اليوم 10 أغسطس كجزء من العقوبات المفروضة على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتعد روسيا واحدة من أكبر موردي الفحم لدول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوزارة الطاقة الروسية، ففي عام 2021 زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بـ 48.7 مليون طن من الفحم، أو 21.8% من إجمالي الصادرات من هذه المادة الخام، فيما زودت الاتحاد بـ22% في عام 2020.