الإعلان عن دعم «أمريكي» جديد لـ «اليمن» بمبلغ 444 مليون دولار

الأربعاء 10 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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اعلنت الولايات المتحدة عن دعم اضافي لليمن عبر الوكالة الامريكية للتنمية بمبلغ 444 مليون دولار للمساعدات الانسانية والتنموية.

وقال السفير الامريكي إلى اليمن ستيفن فاجن في بلاغ صحفي ان حكومة بلاده تبذل مزيداً من الجهود لمكافحة الجوع في اليمن.

واشار الى ان واشنطن قدمت مساعدات لليمن تزيد على مليار دولار حتى الآن خلال العام الجاري.

واكد بان الوكالة الأمريكية تكثف جهودها للتعامل مع "الجوع وسوء التغذية والاستجابة لنقص الغذاء والوقود والمُخصّبات".