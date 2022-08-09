الإعلان عن دعم «أمريكي» جديد لـ «اليمن» بمبلغ 444 مليون دولار الاتحاد الأوروبي: كارثة بيئية تحلّ هذا العام هي الأسوأ منذ 5 قرون بايدن يحسم موقفه من انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو ويوجه رسالة لدولٍ أوروبية حادث مروري يتسبب بوفاة الأمين العام لإصلاح الحديدة شركه النفط في عدن تعلن عن تخفيض جديد في أسعار البنزين حملة اعتقالات حوثية تطال 30 أميناً شرعياً في صنعاء عشرات الضحايا بين قتيل وجريح بخروقات الحوثيين للهدنة خلال أول أسبوع من تمديدها تحذير من انزلاق القطاع المصرفي ونتائج وخيمة على سعر الصرف والمواطن.. مأرب برس ينشر آخر تحديث بسعر صرف الدولار والسعودي اليوم اقتحام قصر ترمب يثير ضجة في أميركا والعالم.. عن ماذا تبحث الـ «إف بي آي» في منتجع الرئيس السابق؟ فيديو- ممارسات عنصرية للمليشيات في شبوة بحق ابناء المحافظات الشمالية .. مداهمات واعتقالات وتحويل مقار مدنية الى ثكنات عسكرية
توفي، الثلاثاء، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن الأمين العام للمكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بمحافظة الحديدة أمين الدغبشي، توفي إثر حادث مروري.