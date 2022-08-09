حادث مروري يتسبب بوفاة الأمين العام لإصلاح الحديدة

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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توفي، الثلاثاء، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الأمين العام للمكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بمحافظة الحديدة أمين الدغبشي، توفي إثر حادث مروري.