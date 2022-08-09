شركه النفط في عدن تعلن عن تخفيض جديد في أسعار البنزين

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أعلنت شركة النفط الحكومية في عدن أنها ستحدد سعر جديد للوقود بالمحافظات الخاضعة لنفوذها خلال الساعات القادمة، مع وصول سفينة وقود إلى ميناء عدن.
ونقلت صفحة الشركة على الفيسبوك عن مصدر مسؤول قوله إن أسعار المشتقات النفطية ستخفض خلال الساعات القادمة مع وصول شحنة جديدة من وقود البترول إلى ميناء الزيت في عدن.
وأضافت إلى أن سعر البترول يحدد من خلال أسعار البورصة وسعر صرف العملات الأجنبية، بينما سيتم تحديد السعر بعد استلام الشحنة وإجراء عملية المصارفة.