شركه النفط في عدن تعلن عن تخفيض جديد في أسعار البنزين

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت شركة النفط الحكومية في عدن أنها ستحدد سعر جديد للوقود بالمحافظات الخاضعة لنفوذها خلال الساعات القادمة، مع وصول سفينة وقود إلى ميناء عدن.

ونقلت صفحة الشركة على الفيسبوك عن مصدر مسؤول قوله إن أسعار المشتقات النفطية ستخفض خلال الساعات القادمة مع وصول شحنة جديدة من وقود البترول إلى ميناء الزيت في عدن.

وأضافت إلى أن سعر البترول يحدد من خلال أسعار البورصة وسعر صرف العملات الأجنبية، بينما سيتم تحديد السعر بعد استلام الشحنة وإجراء عملية المصارفة.