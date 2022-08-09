عشرات الضحايا بين قتيل وجريح بخروقات الحوثيين للهدنة خلال أول أسبوع من تمديدها

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سقط 57 شهيدًا وجريحًا في أكثر من 811 خرقًا حوثيًا للهدنة خلال أول أسبوع من تمديدها، وفق موقع الجيش الوطني.

وقال سبتمبر نت :على الرغم من إعلان الأمم المتحدة في الثاني من أغسطس/آب الجاري، تمديد الهدنة الأممية باليمن، والتزام الحكومة بها، واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا خروقاتها المسلحة في عدد من المحافظات، تزامنًا مع تنصلاتها في تنفيذ باقي بنود الهدنة المتفق عليها، في المقدمة منها فتح منافذ تعز.

وبلغت خروقات المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال، وكذا استهدافاتها للمدنيين منذُ الإعلان عن تمديد الهدنة في الثاني من أغسطس/ آب، وحتى السابع من الشهر ذاته ، أكثر من 811 خرقًا، في ثماني محافظات.

وتوزعت الخروقات الحوثية بعدد 293 خرقًا بمحافظة تعز، و172 خرقًا في محافظة حجة و138 خرقًا رُصدت في محافظة مأرب، و132 خرقًا تم رصدها في محافظة الحديدة، و47 خرقًا في محافظة الجوف، و17 خرقًا تم رصدها في محافظة الضالع، و11 خرقًا بمحافظة صعدة، وخرق واحد في محافظة أبين.

وتنوّعت الخروقات الحوثية، بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، وبسلاح القنّاصة، وكذلك بالطائرات المسيّرة المفخخة، بالإضافة إلى قيام المليشيا في أعمال شق طرقات، واستحداث مواقع قناصة، وحفر خنادق، وبناء لتحصينات، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

وأدت خروقات مليشيا الحوثي الإرهابية إلى استشهاد 9 من أبطال قوات الجيش الوطني وجرح نحو 43 آخرين.

استهداف المدنيين

لم يكن المدنيون بمنأى عن خروقات المليشيا الحوثية، إذ تعرضوا لاستهدافات إجرامية من قبل مليشيا الحوثي مع أولى ساعات الإعلان عن التمديد للهدنة الأممية، جميعها في محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد (3) مدنيين بينهم طفل وجرح (2) آخرين.

ويعطي الانتهاك الإجرامي، مؤشرًا حقيقيًا لنوايا المليشيا الإرهابية المبيّتة تجاه الهدنة الأممية بهدف اتخاذها غطاء لممارسة جرائمها المروعة ضد الأبرياء العُزّل، والتي كانت قد أسفرت منذُ إعلان الهدنة في الثاني من أبريل الماضي عن سقوط مئات الضحايا بمن فيهم نساء وأطفال.

ورصد "سبتمبر نت" ضحايا الإستهدافات الحوثية منذُ إعلان تجديد الهدنة على النحو التالي:

- الثلاثاء، 2 أغسطس/ آب الجاري، استشهاد المواطن "عبدالله حسن سيف" برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية بينما كان عائداً إلى منزله بحي "كلابة" شرق مدينة تعز.

- الأربعاء، 3 أغسطس/ آب الجاري، استشهاد الطفل "أمير ماجد" برصاص قناصة المليشيا في منطقة "موقعة" التي تقع بين مديريتي سامع، والصلو، جنوبي محافظة تعز.

- الخميس، 4 أغسطس/ آب الجاري، مليشيا الحوثيين الإرهابية أعدمت الشاب "صدام ناجي الحوباني" داخل منزله وأمام والديه في منطقة "الحوبان" الواقعة تحت سيطرتها شرقي المدينة.

- الجمعة، 5 أغسطس/ آب الجاري، إصابة مواطنين اثنين محمد مهدي عبدالله (18 عامًا) وأنور باشا ناجي العبسي (21 عامًا)، برصاصة قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في الأمن المركزي بالمنفذ الشرقي لمدينة تعز.