اقتحام قصر ترمب يثير ضجة في أميركا والعالم.. عن ماذا تبحث الـ «إف بي آي» في منتجع الرئيس السابق؟ ممارسات عنصرية للمليشيات في شبوة بحق ابناء المحافظات الشمالية .. مداهمات واعتقالات وتحويل مقار مدنية الى ثكنات عسكرية آخر المستجدات من شبوة.. المحافظ العولقي يواصل التمرد ويحشد لقتال القوات الحكومية متحديا القرارات الرئاسية والاشتباكات تتجدد قد لا تصدقها… لا تمشي حافي القدمين في المنزل العثور على قبور من الذهب والمجوهرات داخل حطام سفينة عمرها 366 عامًا كيف تقرأ رسائل إنستجرام دون رؤيتها هل ترغب باستخدام واتس آب دون رؤية البعض أنك متصل؟! .. ميزة تخفٍ جديدة منتظرة تفاصيل مدينة أوكرانية جديدة تعتزم الانفصال.. وأسلحة أمريكية جديدة لكييف الدولار يتخلى عن مكاسبه وسط توقعات بتراجع التضخم في أمريكا اغتيال مسؤول أمني فلسطيني برصاص مجهولين في لبنان
بالتزامن مع الاشتباكات التي لم تتوقف في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، اقدمت المليشيات الموالية للامارات والتي تتلقى تعليمات من محافظ شبوة المتمرد، اقدمت على مهاجمة محال تجارية وحولت بعض المقار المدنية الى ثكنات عسكرية.
وفي التفاصيل اعتقلت مليشيات دفاع شبوة مواطنين في عتق من ابناء المحافظات الشمالية، يمتلكون محال تجارية وبسطات .
كما نصبت قوات من العمالقة ودفاع شبوة نقاط تفتيش في السوق القديم في عتق، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات للبيوت وفرز السكان على أساس مناطقي بالبطاقة الشخصية.
وذكرت مصادر محلية ان معظم العناصر من دفاع شبوة والعمالقة في نقاط التفتيش ينتمون لمحافظة الضالع ويافع.
في سياق متصل اقتحمت قوات من العمالقة مستشفى عتق العام لاختطاف جرحى من القوات الخاصة .
كما حولت مركز الغسيل الكلوي في عتق لثكنة عسكرية ونصبت المتارس مانعة وصول مرضى الغسيل إليه.
وتتمركز التشكيلات المسلحة الموالية للامارات داخل مستشفى شبوة ومنشآت مدنية اخرى.