آخر المستجدات من شبوة.. المحافظ العولقي يواصل التمرد ويحشد لقتال القوات الحكومية متحديا القرارات الرئاسية والاشتباكات تتجدد

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تجددت الاشتباكات في عتق عاصمة محافظة شبوة ليل الاثنين- الثلاثاء ، بعد ساعات قليلة من صدرور قرارات المجلس الرئاسي باقالة عدد من القادة العسكريين والامنيين، وتعيين قادة اخرين بدلا عنهم.

وقالت مصادر مأرب برس ان ما يسمى قوات دفاع شبوة المدعومة من دولة الامارات، تلقت توجيهات صريحة من المحافظ العولقي بمواجهة قوات الجيش الوطني ووحدات قوات الأمن الخاصة.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في عتق مع اشتباكات متقطعة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وهاجمت مليشيات دفاع شبوة منزل العميد لكعب قائد القوات الخاصة الذي تم اقالته يوم امس.، كما هاجمت معسكر النجدة بأوامر من المحافظ في محاولة للسيطرة عليه.

وارتفعت الاصوات المطالبة باقالة محافظة شبوة، ووصفته برأس الفتنة بالمحافظة.

مصادر عسكرية اكدت لمأرب برس قيام المحافظ العولقي بالتحشيد واستقدام تعزيزات عسكرية من خارج المحافظة الى عتق، خلال الساعات الماضية التي اعقبت صدور القرارات الرئاسية.

واصدر الرئاسي اليمني امس قرارات قال انها ستخمد التوتر في شبوة قضت باقالة قادة عسكريين بينهم قائد القوات الخاصة، لكنها لم تشمل اقالة المحافظ المستمر في منصبه.

وكان المجلس قد اقر اقالة كل من:

1- قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد/ عزير ناصر العتيقي.

2- مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد /عوض مسعود الدحبول.

3- قائد فرع قوات الامن الخاصة العميد /عبدربه محمد لعكب.

4- قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد / وجدي باعوم الخليفي.

ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن في إطار الإجراءات الفورية لاحتواء الأحداث المؤسفة التي شهدتها شبوة.

حيث تم تعيين العميد الركن/ عادل علي بن علي هادي قائداً لمحور عتق وقائداً للواء 30 مدرع.

وتعيين العقيد/ مهيم سعيد محمد ناصر قائداً لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوة.

وتعيين العميد الركن/ فؤاد محمد سالم النسي مديراً عاماً لشرطة محافظة شبوة.