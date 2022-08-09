كيف تقرأ رسائل إنستجرام دون رؤيتها

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تعد قراءة رسائل Instagram دون "رؤيتها" أمرًا سهل جدًا، حيث كشف موقع دا صن عن طرق للتحقق من رسائل انستجرام المباشرة بدون علم الشخص المرسل.

كيف يمكنك قراءة الرسائل المباشرة دون فتحها: " إن أبسط طريقة لقراءة رسالة مباشرة على Instagram دون رؤيتها هي عرض الرسالة من الإشعار على شاشتك الرئيسية.

إذا كانت الرسالة طويلة جدًا بحيث لا تتمكن من عرض الرسالة بالكامل وتعطيك معاينة فقط، فيمكنك الاحتفاظ بالإشعار وسحبه لأسفل، مما يؤدي إلى توسيع الرسالة دون النقر فوق التطبيق.

من المهم أن تضغط على الزر بعناية وإلا يمكنك النقر دون قصد على التطبيق، مما يطالب المرسل برؤية أنك قد قرأت الرسالة.

بالنسبة إلى هاتف Android، لن تتمكن من استخدام طريقة السحب ولكن يمكنك بدلاً من ذلك النقر فوق السهم لأسفل الموجود على يمين الرسالة. طريقه أخري وهي "خيار مقيد على Instagram: خيار آخر هو تقييد المستخدم عبر إعدادات تطبيق Instagram.

من خلال تحديد هذه الميزة ، سيتم إرسال رسائل الشخص الجديدة إلى علامة تبويب ثانية تتيح لك عرضها دون علم الفرد. عندما تكون مستعدًا للرد، سيتعين عليك السماح بالرسالة أو الموافقة عليها، وفي هذه الحالة سيرى المرسل أنك قد قرأت الرسالة.

لن تتلقى أيضًا أي إخطارات من الشخص المقيد على ذلك ، فهو مفيد أيضًا لمحبي Instagram الذين يرغبون في قراءة الرسائل في وضع التخفي. كيف يمكنك تقييد شخص ما على Instagram؟ لتقييد شخص ما عبر الرسائل المباشرة ، انتقل إلى ملفه الشخصي وحدد النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.

ستكون هناك قائمة منبثقة مع تقييد وحظر وتقرير مدرجين باللون الأحمر، بعد القيام بذلك ستنتقل أي رسائل مستقبلية إلى صندوق الوارد المقيد - لن يتم إخطار المرسل بأنه قد تم تقييده.