تفاصيل مدينة أوكرانية جديدة تعتزم الانفصال.. وأسلحة أمريكية جديدة لكييف

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن رئيس منطقة زابوروجيا يفغيني باليتسكي، توقيعه مرسوما لتنظيم استفتاء بضم المنطقة إلى الأراضي الروسية.

وكشف باليتسكي عن قراره خلال مشاركته في منتدى الحركة الاجتماعية لمنطقة زابوروجيا "نحن مع روسيا" المنعقد اليوم، في مدينة ميليتوبول بزابوروجيا. وقالت موقع روسيا اليوم، جميع الحاضرين بالإجماع على إجراء الاستفتاء حول "إعادة توحيد منطقة زابوروجيا مع روسيا".

جاء ذلك بالتزامن مع مرور أكثر من 6 أشهر على بدء موسكو غزوها للأراضي الأوكرانية.

أسلحة أمريكية جديدة إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية عالية الدقة من طراز "هيمارس".

وقالت الوزارة في بيان إنّ حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضاً المزيد من صواريخ أرض-جو الدفاعية القصيرة والمتوسطة المدى الخاصة بـ"منظومة الصواريخ المتقدمة أرض-جو" (ناسامس)، والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات، إضافة إلى ذخيرة أخرى.

كذلك، ستتلقى كييف 75 ألف قذيفة عيار 155 ملم، مخصّصة لأنظمة المدفعية الغربية التي تمّ تجهيز القوات الأوكرانية بها وحوالى خمسين مركبة طبّية مدرّعة.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كاهل إن هذه "القدرات أساسية لمساعدة الأوكرانيين في صد الهجوم الروسي في الشرق والتأقلم مع تطورات الوضع في الجنوب وأنحاء أخرى"، في إشارة إلى الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف في منطقة خيرسون في الجنوب الأوكراني.

ورفض كاهل تحديد عدد الصواريخ الدقيقة المخصصة لمنظومة "هيمارس" التي تشملها حزمة المساعدات الجديدة، لكنّه أشار إلى أن الجيش الأوكراني سبق ان تلقى "المئات" منها في الأسابيع الأخيرة.

وأشار إلى أن منظومتين صواريخ أرض-جو الدفاعية "ناسامس" الواردتين في حزمة المساعدات العسكرية لكييف التي أعلن عنها مطلع تموز/يوليو ستصلان إلى أوكرانيا "في الأشهر المقبلة".

وأضاف أن الصواريخ المخصصة لهاتين المنظومتين الواردة في الحزمة الجديدة التي أعلن عنها الإثنين يفترض أن "تصل في الموعد نفسه" لوصول المنظومتين، علما بأن أوكرانيا تطالب منذ اشهر بتعزيز دفاعاتها الجوية.

وبهذه المساعدة الجديدة، تصبح قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية الإجمالية لأوكرانيا 9.8 مليار دولار منذ وصول جو بايدن إلى السلطة، حسبما أشار البنتاغون