تعرف على 8 أشياء يكرهها الرجل في شكل المرأة الخارجي

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 91

أول شيء يجذب الرجل للمرأة مظهرها الخارجي، سواء شكل جسمها أو طريقة ملابسها أو تصفيفة شعرها أو رائحة عطرها وغيرها.

ولكن هناك بعض الأشياء التي قد تنفر الرجل من المرأة عندما يراها، وقد تفعلها المرأة دون وعي منها.

وسوف نستعرض في هذا المقال أبرز الأشياء التي يكرهها الرجل في المظهر الخارجي للمرأة:

1. عدم الاهتمام بإزالة الشعر الزائد من الأمور التي يكرهها معظم الرجال في مظهر المرأة الخارجي، عدم اهتمامها بالتخلص من الشعر الزائد، سواء شعر الوجه أو شعر الجسم، بل إن بعض الرجال دقيقي الملاحظة، ينفرون من مظهر الشعر الزائد في الأصابع.

2. البثور والحبوب أكدت نسبة كبيرة من الرجال أنهم لا ينجذبون للمرأة التي لديها بثور وحبوب بشكل زائد في الوجه، ويشعر الرجل وقتها بأن المرأة لا تهتم بنظافتها، ولا تعتني ببشرتها كما يجب.

3. وضع كثير من مساحيق التجميل ينجذب الرجال للمرأة التي تتجمل وتضع مساحيق التجميل، ولكنهم أيضاً يحبون أن يبدو مظهركِ طبيعياً، أما وضع طبقات من المكياج الثقيل للحد الذي يغير من شكلك، فهو أمر يجده الرجل منفراً، ويشعر معه كأنكِ تحاولين خداعه، لذا ضعي المكياج الذي يبرز ملامحكِ دون تكلف.

4. عدم العناية بتصفيف الشعر لا أحد يستيقظ بشعر مصفف، ولكن لا يجب أن يستيقظ زوجك كل صباح ليجد شعرك غير مصفف، ويظل الأمر هكذا طوال اليوم، أو يراكِ بتصفيفات تقليدية كل يوم كالكعكة والضفيرة وغيرها، فهذا الأمر يشعره بأنكِ لست جذابة بالقدر الكافي.

5. اصفرار أظافر القدمين عدم العناية بأظافر القدمين من الأمور المنفرة للرجال، خاصة إذا كانت الأظافر طويلة وصفراء، بل إن بعض الرجال يكرهون مظهر الأظافر غير المطلية، ويحبون المرأة التي تهتم بمظهر أظافرها، وتطليها بألوان جذابة من وقت لآخر.

6. استخدام الرموش والأظافر الصناعية في الوقت الذي يستخدم فيه بعض النساء الرموش والأظافر الصناعية ليكن أكثر جاذبية، يجدها الرجال أموراً غير جذابة تماماً، وقد يصل ببعضهم الأمر إلى حد الشعور بالاشمئزاز، خاصة عند استخدام الأظافر والرموش الطويلة للغاية التي تبدو غير طبيعية.

7. ارتداء الجينز الممزق رغم أن الجينز الممزق من صيحات الموضة العصرية، فإن كثيراً من الرجال لا ينجذبون للمرأة التي ترتديه، ويرون مظهره غير لائق ولا يبرز أنوثة المرأة على عكس السائد.

8. اصفرار الأسنان رائحة الفم الكريهة واصفرار الأسنان، من أكثر الأمور التي يكرهها الرجل في المظهر الخارجي للمرأة، وتنفره للغاية.