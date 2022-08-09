مفاجأة.. تفتيش منزل ترامب بسبب وثائق سرية مفقودة

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن مذكره التفتيش التي تم بموجبها مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ليس لها علاقة باقتحام الكونجرس، مضيفة أنها تتعلق بوثائق سرية مفقودة.

كان ترامب، قد أعلن الإثنين، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاجو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".

وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "انها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في +مار ايه لاجو+ في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف ترامب "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024".