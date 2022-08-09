حذر خبراء أمنيون من أن الملايين من مستخدمي فيسبوك معرضون لخطر خفي

الثلاثاء 09 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حذر خبراء أمنيون من أن الملايين من مستخدمي فيسبوك معرضون لخطر الهجوم من خلال تطبيقات البرامج الإعلانية.

واكتشف باحثون أكثر من عشرة تطبيقات من برامج الإعلانات المتسللة يتم الترويج لها بقوة على الشبكة الاجتماعية، وتتنكر في شكل تطبيقات لنظام أندرويد Android تحذف الملفات غير المرغوب فيها، أو تساعد في تحسين إدارة الجهاز.

وأحصت شركة الأمان ما لا يقل عن مليون عملية تثبيت لتطبيقات الأجهزة المحمولة الضارة حتى الآن على متجر Google Play بفضل أساليب الإعلان على فيسبوك .

وبمجرد التثبيت، تفشل التطبيقات الخطرة في تقديم أي من وظائفها الموعودة وبدلاً من ذلك، وأنما فقط يتم الدفع بالإعلانات عبر التطبيق.

ولتجنب الحذف، تختبئ التطبيقات على جهاز الضحية عن طريق تغيير أسمائها بشكل متكرر وتبديل الرموز، وتقليد تطبيقات نظام أندرويد Android العادية الأخرى مثل "الإعدادات" أو حتى متجر Google Play نفسه.

ووفقًا لـ McAfee ، تعمل التطبيقات من خلال إساءة استخدام مكون Android الخاص بموفر جهات الاتصال.

وهذا يعني أنه في كل مرة يقوم فيها المستخدم بتثبيت تطبيق جديد، تستخدم برامج الإعلانات المتسللة نظامًا فرعيًا جديدًا وتبدأ عملية عرض الإعلانات من جديد.. لذلك يعتقد المستخدم أنه يتم عرض الإعلانات بواسطة التطبيق المثبت حديثًا.

كما وحذر الباحثون الأمنيون من أن هذا البرنامج الضار عبارة عن برنامج ضار، يتم بدء تشغيله تلقائيًا، وبمجرد تنزيل المستخدمين له من متجر تطبيقات جوجل Google Play ، يُصابون به على الفور بالتطبيقات الخبيثة