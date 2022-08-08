الحكومة الشرعية:«الحوثي» أخل بأحد أهم بنود اتفاق الهدنة

الإثنين 08 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الإثنين، عن عدن التزام “الحوثي” باتفاق الهدنة واخلاله بأحد أهم بنودها وهو شرط إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة.

وأكد “بن مبارك”، على إلتزام الحكومة اليمنية بالهدنة، ودعمها أي فرصة لتمديدها كونها مهمة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

وأوضح بن مبارك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان، أن حصار تعز اختبار حقيقي لجدية المليشيا في السلام، مبينًا أن الحكومة تدعم أي حوار لتمديد الهدنة طالما سيقود إلى سلام مستدام، مندداً باستمرار الهجمات الحوثية على القوات الحكومية خلال فترة الهدنة.

وقال وزير الخارجية اليمني “الحرب قد فُرضت علينا من مليشيا مدعومة خارجياً والهدنة فرصة للتوصل لاتفاق سياسي”، مضيفاً “أي فرصة أو مجال لتمديد الهدنة أو لمناقشة فقرات وعناصر أخرى ستقود إلى التوجه لسلم مستدام وليس لحرب أخرى سنكون معها”.