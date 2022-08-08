تزوج عليها فقتله ودفنته في حضيرة الأبقار..كواليس جريمة مقتل يمني على يد زوجته لسبب صادم الحكومة الشرعية:«الحوثي» أخل بأحد أهم بنود اتفاق الهدنة دوي صفارات الإنذار في صنعاء وتحذير عاجل للمواطنين “اجتياح تايوان اقترب”.. الصين راقبت أمريكا بأوكرانيا ووضعت خطة روسية معدلة قرارات جمهورية بتعيينات جديدة لقيادات عسكرية وأمنية في شبوة اكتشاف صادم يحير العلماء.. اليوم لم يعد 24 ساعة الصين تكشف عن 3 أخطاء ارتكبتها أمريكا في تايوان وعواقب “وخيمة” تنتظرها اليمن والأردن يوقعان مذكرة لتعزيز تبادل المعلومات بين البلدين شاب إماراتي يقوم بحرق سيارته الفارهة في الصحراء لسبب غريب وزير المالية يبحث مع السفير الأمريكي الوديعة البنكية والأوضاع الاقتصادية في اليمن . تفاصيل
كشف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الإثنين، عن عدن التزام “الحوثي” باتفاق الهدنة واخلاله بأحد أهم بنودها وهو شرط إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة.
وأكد “بن مبارك”، على إلتزام الحكومة اليمنية بالهدنة، ودعمها أي فرصة لتمديدها كونها مهمة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
وأوضح بن مبارك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة عمان، أن حصار تعز اختبار حقيقي لجدية المليشيا في السلام، مبينًا أن الحكومة تدعم أي حوار لتمديد الهدنة طالما سيقود إلى سلام مستدام، مندداً باستمرار الهجمات الحوثية على القوات الحكومية خلال فترة الهدنة.
وقال وزير الخارجية اليمني “الحرب قد فُرضت علينا من مليشيا مدعومة خارجياً والهدنة فرصة للتوصل لاتفاق سياسي”، مضيفاً “أي فرصة أو مجال لتمديد الهدنة أو لمناقشة فقرات وعناصر أخرى ستقود إلى التوجه لسلم مستدام وليس لحرب أخرى سنكون معها”.