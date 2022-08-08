دوي صفارات الإنذار في صنعاء وتحذير عاجل للمواطنين

الإثنين 08 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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أطلقت مصلحة الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء قبل قليل، صافرات الإنذار المبكر في سائلة صنعاء القديمة.

وحذرت المصلحة بحسب وسائل إعلام حوثية من دخول المركبات الى السائلة نتيجة هطول الأمطار المصحوبة بالرياح وتدفق السيول على العاصمة صنعاء.

هذا فيما أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء لمأرب برس بأن العاصمة تشهد في هذه الاثناء هطول أمطار رعدية غزيرة.