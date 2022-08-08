قرارات جمهورية بتعيينات جديدة لقيادات عسكرية وأمنية في شبوة

الإثنين 08 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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صدرت اليوم (الاثنين 8 أغسطس/آب) قرارات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن في إطار الإجراءات الفورية لاحتواء الأحداث المؤسفة التي شهدتها شبوة.

حيث تم تعيين العميد الركن/ عادل علي بن علي هادي قائداً لمحور عتق وقائداً للواء 30 مدرع.

وتعيين العقيد/ مهيم سعيد محمد ناصر قائداً لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوة.

وتعيين العميد الركن/ فؤاد محمد سالم النسي مديراً عاماً لشرطة محافظة شبوة.

وكان مجلس القيادة الرئاسي بحث، في وقت سابق اليوم، المستجدات الأمنية في شبوة والإجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للأوضاع وإحلال السكينة العامة في مدينة عتق وربوع المحافظة ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة.