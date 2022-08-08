اليمن والأردن يوقعان مذكرة لتعزيز تبادل المعلومات بين البلدين

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وقع وزير الخارجية أحمد بن مبارك الإثنين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مذكرة تفاهم للتشاور لتعزيز مستوى التنسيق وتبادل المعلومات في كافة القضايا المشترك إقليميا ودوليا.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن الجانبين بحثا الترتيبات اللازمة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسي الوزراء البلدين، بينما سيتم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية.
وبدوره، عبر "الصفدي" عن ارتياحه للتوقيع على مذكرة التشاور، كخطوه هامة لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك.