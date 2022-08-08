شاب إماراتي يقوم بحرق سيارته الفارهة في الصحراء لسبب غريب

الإثنين 08 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أشعل مواطن إماراتي النار في سيارته الفارهة بالصحراء خوفا من الحسد، بحسب وسائل إعلام خليجية. وقام بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للسيارة وهي تحترق.

وقال مالك السيارة، بحسب مقطع الفيديو؛ إنه التقى رجل سأله كيف يمكن أن يذهب بتلك السيارة إلى أبو ظبي، فأصابه بالحسد، وفق تعبيره. وأثارت واقعة حرق الرجل الإماراتي سيارته بسبب الحسد جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حزيران/يونيو الماضي، توقع تقرير لمؤسسة "researchandmarkets" العالمية المتخصصة بأبحاث السوق، أن حجم سوق السيارات المستعملة في الإمارات سيرتفع إلى 20.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 مقارنة بـ9.5 مليار دولار في 2020، بنسبة نمو سنوية مركبة تصل إلى 7.7 بالمئة،

وفقا لصحيفة "الرؤية" الإماراتية. وأوضح التقرير أن عدد اللاعبين في السوق الذين يقدمون سيارات مستعملة عالية الجودة وبأسعار معقولة، يعد أهم العوامل التي تدفع نمو سوق السيارات المستعملة في الدولة خلال الفترة القادمة.