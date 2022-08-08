مجلس القيادة الرئاسي يقر عددا من القرارات الهامة والصارمة بشأن تطورات الاوضاع في محافطة شبوة

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عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اجتماعا استثنائيا للوقوف على الاحداث المؤسفة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وبعد الاستماع الى تقارير الجهات المختصة ونقاش مستفيض للأوضاع في مدينة عتق قرر المجلس التالي:
مادة (1) اقالة كل من: 1- قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد/ عزير ناصر العتيقي.
2- مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد /عوض مسعود الدحبول.
3- قائد فرع قوات الامن الخاصة العميد /عبدربه محمد لعكب.
4- قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد / وجدي باعوم الخليفي.
مادة (2 ) ينفذ هذا القرار فور إعلانه