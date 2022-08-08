مستجدات عاجلة: القوات الحكومية تمنح الأمان لمليشيات دفاع شبوة بشرط واحد.. الرئاسي يعقد اجتماعا طارئا وأنباء عن مغادرة المحافظ العولقي

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وجهت القوات الحكومية في محافظة شبوة دعوة لما يسمى قوات دفاع شبوة المدعومة من الإمارات بتسليم اسلحتهم.
وقالت ان "من ترك سلاحه فهو آمن".
الى ذلك افادت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن ان اجتماعا طارئا للمجلس الرئاسي عقد ظهر اليوم في قصر معاشيق.
وخصص الاجتماع لبحث التطورات الأخيرة في شبوة.
في سياق متصل تواترت انباء حول مغادرة محافظ شبوة الموالي للامارات مدينة عتق ، إلى جهة مجهولة.
واندلعت اليوم الاثنين مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات دفاع شبوة ، استطاعت قوات الجيش وقوات الأمن الخاصة من ملاحقة مليشيات دفاع شبوة التي فر الكثير من عناصرها مع اشتداد المواجهات.