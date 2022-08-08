اعلان هام لليمنيين في السعودية الحاملين هوية زائر

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بدأت المملكة العربية السعودية، يوم امس، بتنفيذ إجراءات تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، لمدة 6 أشهر، حتى تاريخ 13/ 5/ 1444هـ.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، في بيان لها، أنه يتطلب للتمديد سداد الرسوم المستحقة لـ"هوية زائر" حتى نهاية يوم الثلاثاء 25/ 1/ 1444هـ الموافق 23 أغسطس 2022، مشيرةً إلى أنه سيتم آليًّا دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ الجوازات.