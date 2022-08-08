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الكشف عن سبب الإنفجارات التي سمع دويها بالعاصمة صنعاء وأنباء عن خسائر كبيرة للحوثيين

الإثنين 08 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء
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ارشيفية-صنعاء

كشفت مصادر محلية واعلامية متطابقة ،اسباب الانفجارات التي سمع دويها بعد منتصف ليل الأحد في الناحية الجنوبية الشرقية للعاصمة صنعاء.

واكدت المصادر وقوع انفجارين تواليا بسبب انفجار صاروخ باليستي أثناء إعادة تركيبه بمعمل ومخزن أسلحة في معسكر الحفاء الخاضعة للحوثيين شرق العاصمة صنعاء.

واسفرت الانفجارات عن مقتل نحو 6 خبراء اجانب (إيرانيين ولبنانيين) وعدد من عناصر ميليشيا الحوثي، بحسب معلومات اولية.

وشوهدت السنة اللهب تتصاعد من معسكر الحفاء الواقع أسفل جبل نقم.

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