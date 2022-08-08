اعلان هام لليمنيين في السعودية الحاملين هوية زائر هكذا يعذب الحوثيون المختطفون في السجون اذا رفضوا سماع محاضرات زعيم المليشيات الكشف عن سبب الإنفجارات التي سمع دويها بالعاصمة صنعاء وأنباء عن خسائر كبيرة للحوثيين مطالبات عاجلة للرئاسي بسرعة اقالة «رأس الفتنة» في شبوة حقنا للدماء ومشائخ المحافظة يحددون موقفهم عاجل: فرار جماعي لمليشيات دفاع شبوة التابعة للإمارات والقوات الحكومية تسيطر على الوضع بتوجيهات ملكية.. مسؤول أردني رفيع المستوى يزور الشيخ صادق الأحمر للاطمئنان على صحته عاجل..انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء الأكبر عدداً في العالم.. ماذا تعرف عن جيش التحرير الشعبي بالصين؟ تلاحقه إسرائيل منذ أكثر من 20 عاماً.. مَن هو خالد منصور الذي اغتيل في رفح؟ السعودية تتوج بكأس العرب للشباب على حساب مصر
كشفت مصادر محلية واعلامية متطابقة ،اسباب الانفجارات التي سمع دويها بعد منتصف ليل الأحد في الناحية الجنوبية الشرقية للعاصمة صنعاء.
واكدت المصادر وقوع انفجارين تواليا بسبب انفجار صاروخ باليستي أثناء إعادة تركيبه بمعمل ومخزن أسلحة في معسكر الحفاء الخاضعة للحوثيين شرق العاصمة صنعاء.
واسفرت الانفجارات عن مقتل نحو 6 خبراء اجانب (إيرانيين ولبنانيين) وعدد من عناصر ميليشيا الحوثي، بحسب معلومات اولية.
وشوهدت السنة اللهب تتصاعد من معسكر الحفاء الواقع أسفل جبل نقم.