بتوجيهات ملكية.. مسؤول أردني رفيع المستوى يزور الشيخ صادق الأحمر للاطمئنان على صحته

الإثنين 08 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.. زار رئيس الديوان الملكي للمملكة الأردنية الهاشمية يوسف حسن العيسوي، الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر الذي يرقد في أحد مشافي العاصمة الأردنية عمّان جراء تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها من العاصمة صنعاء.

وأطمأن رئيس الديوان الملكي على صحة الشيخ صادق، مؤكداً أن قيادة المملكة وجهت بتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة من منطلق الأخوة والعلاقة التي تربط اليمن بالمملكة الأردنية وعلى وجه الخصوص مع أسرة الشيخ الأحمر.

وحسب موقع "الأحمر نت" فقد قدم العيسوي تحيات قيادة المملكة الأردنية للشيخ صادق الأحمر، سائلاً من الله أن يمتعه بدوام الصحة والعافية من جانبه ثمن الشيخ صادق الأحمر جهود المملكة الأردنية الشقيقة، معبراً عن خالص شكره وتقديريه لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وللشعب الأردني الشقيق على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والرعاية الصحية التي تلقاها.

وقال الشيخ صادق الأحمر "إن الرعاية الصحية وكرم الضيافة التي تلقاها منذ وصوله أراضي المملكة تعكس العلاقة الأخوية الكبيرة التي تربط اليمن بالمملكة، وكذا اهتمام قيادة المملكة الأردنية الدائم بأشقائهم في اليمن".