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عاجل..انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء

الإثنين 08 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص
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افادت مصادر محلية في صنعاء بسماع دوي انفجارات عنيفة قبل قليل هزت شرقي العاصمة .

  

واوضحت المصادر لمأرب برس بان الانفجارات التي سمع دويها هي في منطقة "الحفا" شرقي العاصمة صنعاء.

  

ولم يتسنى للمصادر حتى اللحظة معرفة الاسباب التي تقف وراء تلك الانفجارات.

   
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