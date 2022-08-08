عاجل..انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء

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افادت مصادر محلية في صنعاء بسماع دوي انفجارات عنيفة قبل قليل هزت شرقي العاصمة .
واوضحت المصادر لمأرب برس بان الانفجارات التي سمع دويها هي في منطقة "الحفا" شرقي العاصمة صنعاء.
ولم يتسنى للمصادر حتى اللحظة معرفة الاسباب التي تقف وراء تلك الانفجارات.