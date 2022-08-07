مناورات الصين.. معلومات استخباراتية “مجانية” فازت بها أمريكا

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر موقع بوليتكو الأمريكي تقريراً عن مناورات الصين قرب تايوان مؤكداً أنها أعطت الولايات المتحدة معلومات مجانية لم يسبق لها مثيل عن الكيفية التي قد تشن بها بكين حملة عسكرية ضد الجزيرة التي تعتبرها جزءاً منها.

مناورات الصين تخدم أمريكا

وذكر التقرير أن العشرات من الطائرات الحربية التي تحلق يوميًا فوق خط الوسط في مضيق تايوان والسفن الحربية التي تجوب المياه قبالة الساحل تشكل تغييراً مهماً للوضع الراهن، وهو تغيير قد يكون له عواقب وخيمة على الدفاع عن تايوان في المستقبل وفقًا للخبراء ومسؤولون أمريكيون.

وأضاف أن دفع تلك الطائرات الحربية فوق خط الوسط لا يؤدي فقط إلى محو الحدود السابقة، ولكن القيام بذلك بالتنسيق مع السفن الحربية والابتعاد عن الصواريخ هو بالضبط نوع التفاعل الذي تقضي الجيوش الحديثة الكثير من الوقت والجهد لإتقانه وقد أربك الروس بشكل واضح في أوكرانيا.

وأوضح التقريري أن هذه المناورات المهمة أعطت الخبراء الكثير من اللمحات حول كيفية نشر الصين لقواتها واستخدامها.

من جانبه، قال كولين كوه، الباحث في معهد الدفاع والدراسات الإستراتيجية في سنغافورة، إنه من المحتمل أن تكون “ثروة من المعلومات الاستخبارية والتي يمكن أن تسفر عن رؤى ثاقبة حول نقاط القوة والضعف في تعبئة الجيش الصيني”.

وأضاف كوه أن هذه النظرات الخاطفة “ستقدم صورة أفضل لكيفية قيام الجيش الصيني في المستقبل بغزو تايوان، أو بشكل عام كيف سيجري حملة عسكرية كبيرة”.

وأطلقت الصين مناورة عسكرية هي الأضخم في تاريخها في محيط تايوان رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.