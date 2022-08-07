الأمم المتحدة تعلن عودة أكثر من 4 آلاف مغترب يمني من السعودية خلال يوليو الماضي

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأحد، عودة أكثر من أربعة آلاف مغترب يمني من المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير حديث لها إن مصفوفة تتبع النزوح سجلت عودة4.476 مغترب يمني من السعودية خلال شهر يوليو، بانخفاض 1.419 مغترب عن شهر يونيو السابق، دون مزيد من التفاصيل.