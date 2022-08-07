مناورات الصين.. معلومات استخباراتية “مجانية” فازت بها أمريكا “القط والفأر”.. تكتيك عسكري استخدمته الصين وتايوان حال دون وقوع حرب الأمم المتحدة تعلن عودة أكثر من 4 آلاف مغترب يمني من السعودية خلال يوليو الماضي علماء اليمن يكشفون كيف يستغل الحوثيون يوم عاشوراء رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطلع على جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب حول اضرار السيول اليمن تتعهد بتشغيل مصفاة عدن المغلقة منذ سنوات بكامل طاقتها الاستيعابية في بث مباشر.. .. الذعر يصيب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تركي ال الشيخ يكشف لشباب السعودي طريقته الصامته في صدم الناس والاستمتاع بذلك طبيبة سعودية تموت غرقا مع زميلتها خلال محاولة إنقاذ فتاتين بجده نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يعقد اجتماعا عاجلا مع السلطة المحلية بمأرب لمناقشة كوارث السيول
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأحد، عودة أكثر من أربعة آلاف مغترب يمني من المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير حديث لها إن مصفوفة تتبع النزوح سجلت عودة4.476 مغترب يمني من السعودية خلال شهر يوليو، بانخفاض 1.419 مغترب عن شهر يونيو السابق، دون مزيد من التفاصيل.