رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطلع على جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب حول اضرار السيول

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اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد اتصالا هاتفيا بعضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مارب سلطان العرادة، للاطلاع على مستجدات الاوضاع في المحافظة، واحوال المواطنين، والنازحين في اعقاب الامطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها مارب امس السبت.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من عضو المجلس سلطان العرادة، الى احاطة شاملة حول الاضرار الناجمة عن الامطار والسيول، وجهود السلطة المحلية للتخفيف من اثارها خصوصا على ملايين النازحين الذين وجدوا في مارب الصمود، ملاذهم الآمن والكريم، هربا من عدوان المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود السلطة المحلية في مواجهة الكارثة، ووجه الجهات المعنية في الحكومة بتعزيز تلك الجهود والاستجابة الفورية لاغاثة المواطنين والنازحين المتضررين من تداعيات المنخفض الجوي المستمر، وحشد جهود الشركاء والوكالات الانسانية للتدخل العاجل، والتخفيف من معاناة الاسر المنكوبة.