اليمن تتعهد بتشغيل مصفاة عدن المغلقة منذ سنوات بكامل طاقتها الاستيعابية

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 431

تعهدت الحكومة اليمنية الأحد، بالمضي قدما نحو إعادة تشغيل مصفاة عدن المغلقة منذ سنوات خلال هذا العام بكامل طاقتها الاستيعابية.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزير النفط سعيد الشماسي عقد اجتماع مع قيادة مصافي عدن، لمناقشة التحديات التي تواجه سير العمل لإعادة تشغيل المصفاة.

وأكد "الشماسي" حرص وزارته "إعادة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقتها الاستيعابية خلال هذا العام"، موجها بتزمين عودة العمل للمصفاة واستكمال مشروع ورشة الكهرباء والخزانات الجديدة. كما وجه بتسهيل الإجراءات لوصول الخبراء الصينيين للإسراع في عملية استكمال تلك المشاريع.