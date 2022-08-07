رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطلع على جهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب حول اضرار السيول اليمن تتعهد بتشغيل مصفاة عدن المغلقة منذ سنوات بكامل طاقتها الاستيعابية في بث مباشر.. .. الذعر يصيب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تركي ال الشيخ يكشف لشباب السعودي طريقته الصامته في صدم الناس والاستمتاع بذلك طبيبة سعودية تموت غرقا مع زميلتها خلال محاولة إنقاذ فتاتين بجده نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يعقد اجتماعا عاجلا مع السلطة المحلية بمأرب لمناقشة كوارث السيول صفقات هزت عرش كرة القدم في العالم على مر التاريخ الكشف عن اجتماع قريب بين الشرعية والحوثيين ومكتب المبعوث يعلن نتائج زيارة المستشار العسكري المحافظات المتوقع ان تشهد هطول أمطار شديدة الغزارة وأمطار ستكون أكثر غزارة على هذه المناطق السعودية تحسم الجدل حول موقفها و تصدر بيانا عاجلا بشأن أحداث الأقصى وتوجه رسالة للمجتمع الدولي
تعهدت الحكومة اليمنية الأحد، بالمضي قدما نحو إعادة تشغيل مصفاة عدن المغلقة منذ سنوات خلال هذا العام بكامل طاقتها الاستيعابية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزير النفط سعيد الشماسي عقد اجتماع مع قيادة مصافي عدن، لمناقشة التحديات التي تواجه سير العمل لإعادة تشغيل المصفاة.
وأكد "الشماسي" حرص وزارته "إعادة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقتها الاستيعابية خلال هذا العام"، موجها بتزمين عودة العمل للمصفاة واستكمال مشروع ورشة الكهرباء والخزانات الجديدة. كما وجه بتسهيل الإجراءات لوصول الخبراء الصينيين للإسراع في عملية استكمال تلك المشاريع.