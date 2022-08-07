في بث مباشر.. .. الذعر يصيب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أصيب الناطق باسم جيش الاحتلال، رون كوخاف، بالذعر أثناء بث مباشر مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، بسبب وقوع دوي قوي جانبه اختُلف على تفسيره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي كان بين روايتين، إحداها تقول إن ما حدث جراء سقوط قذيفة، ويعتقد أنها صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية؛ ردا على العدوان على قطاع غزة.

في حين قالت أخرى إن ما حدث هو إطلاق دبابة إسرائيلية لقذيفة قرب المتحدث باسم جيش الاحتلال، الذي أصيب بالذعر والارتباك بسبب قربه منها.

وسبق أن ذكرت قناة "12" العبرية، أن "صاروخا سقط بشكل مباشر على مصنع في مستوطنة سديروت، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية"، مشيرة إلى أن "صاروخا آخر سقط على مبنى في مدينة عسقلان، دون وقوع إصابات أيضا".

وأضافت أن "الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية مؤخرا سقطت في مدن سديروت وعسقلان وأسدود (جنوبا)، رغم اعتراض بعض الصواريخ عبر نظام القبة الحديدية".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، إلى "24 شهيدا".

وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين "الشهداء" 6 أطفال وسيدتين؛ الأولى (23 عاما)، والثانية مُسنّة، مضيفة أن عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا جرّاء الغارات ارتفع إلى 203 أشخاص.