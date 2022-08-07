تركي ال الشيخ يكشف لشباب السعودي طريقته الصامته في صدم الناس والاستمتاع بذلك

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف ​رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية​ ​المستشار تركي آل الشيخ​، عن الطريقة التي يتبعها لتحقيق النجاحات باستمرار، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

. وشارك المستشار تركي آل الشيخ الخطوات التي يعتمدها، مقدماً إياها كنصيحة للمتابعين للعمل بها،.

وقال: "لاتخبر الناس بما ستفعله.... افعل ذلك ثم اصدمهم ... وبعد ذلك ابق صامتاً ... انتقل الى عملك التالي ... استمر في صدمهم ... استمتع هكذا ستنجح".

وعلى الأثر تفاعل المتابعون مع كلماته، وطلبوا منه أن يفاجئهم قريباً بمشروع ناجح ككل مشاريعه. الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ كان قد افتتح مؤخراً، ملعب جديد لناديه الاسباني ألميريان بحضور ​تامر حسني​، ​أصالة​ وزوجها ​فائق حسن​، الإعلامي ​عمرو أديب​ وغيرهم.