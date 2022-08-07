تركي ال الشيخ يكشف لشباب السعودي طريقته الصامته في صدم الناس والاستمتاع بذلك طبيبة سعودية تموت غرقا مع زميلتها خلال محاولة إنقاذ فتاتين بجده نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يعقد اجتماعا عاجلا مع السلطة المحلية بمأرب لمناقشة كوارث السيول صفقات هزت عرش كرة القدم في العالم على مر التاريخ الكشف عن اجتماع قريب بين الشرعية والحوثيين ومكتب المبعوث يعلن نتائج زيارة المستشار العسكري المحافظات المتوقع ان تشهد هطول أمطار شديدة الغزارة وأمطار ستكون أكثر غزارة على هذه المناطق السعودية تحسم الجدل حول موقفها و تصدر بيانا عاجلا بشأن أحداث الأقصى وتوجه رسالة للمجتمع الدولي زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا والسلطات تكشف الأضرار أكثر من 10 مسئولين جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس رشاد العليمي «الأسماء» انهيار للهدنة وتحذيرات حقوقية وصمت اممي مخزي في اليمن
نعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة السعودية عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه.
وتوفيت اختصاصية نساء وتوليد وعقم؛ وإحدى صديقاتها، غرقاً أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق عصر أمس السبت في جدة السعودية