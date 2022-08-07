طبيبة سعودية تموت غرقا مع زميلتها خلال محاولة إنقاذ فتاتين بجده

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 123

نعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة السعودية عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه.

وتوفيت اختصاصية نساء وتوليد وعقم؛ وإحدى صديقاتها، غرقاً أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق عصر أمس السبت في جدة السعودية