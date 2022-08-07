أكثر من 10 مسئولين جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس رشاد العليمي «الأسماء»

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

عدد القراءات 612

أدى اليمين القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، وأعضاء المجلس والمحكمة العليا.

ووفق وكالة سبأ، أدى اليمين القانونية كلٌ من القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، عضو مجلس القضاء، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو مجلس القضاء، والقاضي صباح أحمد صالح العلواني عضو مجلس القضاء، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضو مجلس القضاء، والقاضي محمد علي أبكر كديش عضو مجلس القضاء، والقاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضو المحكمة العليا، والقاضي شفيق أحمد زوقري عضو المحكمة العليا، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو المحكمة العليا، والقاضي محمد مهدي العولقي عضو المحكمة العليا.

كما أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية.