السعودية تحسم الجدل حول موقفها و تصدر بيانا عاجلا بشأن أحداث الأقصى وتوجه رسالة للمجتمع الدولي زلزال يضرب أشهر منطقة سياحية في تركيا والسلطات تكشف الأضرار أكثر من 10 مسئولين جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس رشاد العليمي «الأسماء» انهيار للهدنة وتحذيرات حقوقية وصمت اممي مخزي في اليمن مأرب.. نداء استغاثة جديد لمساعدة آلاف الأسر النازحة والتدخل بشكل عاجل شاهد صور تكشف حجم المأساة والكارثة في مخميات النازحين بمأرب محافظ شبوة يتجاوز صلاحياته ويقيل قائد عسكري بارز معين بقرار جمهوري قفزة نوعية وغير متوقعة في ارتفاع صادرات الصين خلال شهر واحد بينهم 6 أطفال… ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32 وإسرائيل تعلن عن تحييد قادة في الجهاد الإسلامي أول دولة عربية تعلن أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية
أدى اليمين القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، وأعضاء المجلس والمحكمة العليا.
ووفق وكالة سبأ، أدى اليمين القانونية كلٌ من القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، عضو مجلس القضاء، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو مجلس القضاء، والقاضي صباح أحمد صالح العلواني عضو مجلس القضاء، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضو مجلس القضاء، والقاضي محمد علي أبكر كديش عضو مجلس القضاء، والقاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضو المحكمة العليا، والقاضي شفيق أحمد زوقري عضو المحكمة العليا، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو المحكمة العليا، والقاضي محمد مهدي العولقي عضو المحكمة العليا.
كما أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية.