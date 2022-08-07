مأرب.. نداء استغاثة جديد لمساعدة آلاف الأسر النازحة والتدخل بشكل عاجل

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اطلق مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة مأرب نداء استغاثة عاجل لكل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية بسرعة الاستجابة واغاثة الاسر المتضررة، بسبب كارثة السيول التي جرفت مخيمات النازحين ، بكل مقومات الحياة.
وقال المكتب في بيان وصل مأرب برس: نتابع في مكتب الشؤون الاجتماعية محافظة مأرب باساء ماتشهده مخيمات النازحين بالمحافظة من اضرار بالغة وجرف البعض منها وذلك بسبب المتغيرات المناخية في المنطقة .
وثمن البيان جهود كل المنظمات المبادرة والتي كانت متابعة للاضرار وتحركت اثناء المطر لرصد الاضرار او تقديم ما توفر من مخزوناتهم الطارئة.
كما شكر المكتب، الصليب الاحمر والهلال الاحمر اليمني - فرع مأرب على مشروعهم الطارئ .. مهيبا ببقية المنظمات لمساعدة النازحين باقصى مايمكن من سرعة وفي الزمن المقدر للتدخل الطارئ الذي لايزيد عن 48 ساعه واستشعار اوضاع مئات الاسر الذين يبيتون في العراء.