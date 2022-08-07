شاهد صور تكشف حجم المأساة والكارثة في مخميات النازحين بمأرب

الأحد 07 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إن آلاف الأسر تضررت جراء هطول الأمطار وتدفق السيول، خلال الساعات الفائتة في محافظة مارب.

وقالت أن "الامطار والسيول التي شهدتها المحافظة الساعات الماضية، أدت الى تضرر 16 ألف و700 أسرة نازحة".

وحسب الوحدة التنفيذية فقد "تضررت 5287 أسرة بشكل كلي، وتضرر 11 ألف و448 أسرة بشكل جزئي، ما بين حالات غمر وجرف لمنازل تلك الأسر".

فيما يلي صور تظهر حجم الكارثة والمأساة التي حلت بمخيمات النازحين: