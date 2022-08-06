الشيخ «سلطان البركاني» يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الشيخ «صادق عبدالله الأحمر»

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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قال رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، اليوم السبت، إن الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر، بين أيدٍ أمينة بكامل صحته وسيتماثل للشفاء.

جاء ذلك خلال زيارة البركاني المفاجئة للاحمر الذي يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، اطمأن خلالها على صحته.

وأعرب البركاني في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك "عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً "بأنه الأخ والصديق الذي نعتز به والأسرة الكريمة التي يعتز فيها كل رجال اليمن وقيادتها" .

وأشار إلى أن دعوات كل المخلصين قد أثمرت وأن الشيخ صادق الأحمر بكامل صحته وسيتماثل للشفاء بشكل كبير وهو بين أيدٍ أمينة عند أشقاء كرام.

واكد بأن توجيهات الملك عبدالله الثاني ابن الحسين باستقبال الديوان الملكي والمستشفيات والأطباء للشيخ صادق الأحمر والكرم الذي لقاه أمرٌ يثلج صدورنا جميعاً كيمنيين، معبراً عن خالص الشكر لجلالة الملك وللشعب الأردني وللحكومة والقيادة الأردنية الحكيمة.

وقال نحن نعلم بأننا بالنسبة للأردن دائماً محل حب وتقدير، وأن الملك الحسين رحمه الله كانت اليمن في أعماقه وورثها أبناءه من بعده .. مجدداً تحيته وتقديره وثناءه وعرفانه لجلالة الملك عبدالله الثاني...معرباً عن سعادته بأن الشيخ الجليل صادق الأحمر في أوساطنا بعد سبع سنوات عجاف.

من جهته، ثمن الشيخ حميد الأحمر، باسم الشيخ صادق وإخوانه هذا الاستقبال والرعاية الكريمة التي حظي بها.. معبراً عن شكره وتقديره للشيخ سلطان البركاني على زيارته الكريمة..

لافتاً إلى العلاقة الطيبة والودية التي تربط الشيخ صادق الأحمر وبقية إخوانه أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله بالشيخ سلطان البركاني..

مشيداً بمزايا الشيخ صادق الأحمر التي استطاع من خلالها الحفاظ على مكانته كأخ للجميع، وانه لا يسمع سوى صوت واحد الثناء والتمني للشيخ صادق بالشفاء.. متمنياً من الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل وان يمن على اليمن بالأمن والأمان والرخاء.

وغادر الشيخ الأحمر قبل أيام العاصمة صنعاء في رحلة علاجية بعد وعكة صحية المت به.